La Cina avverte Mosca | no attacco nucleare

Allo stesso tempo, gli avvertimenti di Xi a Putin fanno sperare che lasostenga le sue dichiarazioni pubbliche con una retorica a porte chiuse. Un alto funzionario dell'amministrazione ...Allo stesso tempo, gli avvertimenti di Xi a Putin fanno sperare che lasostenga le sue dichiarazioni pubbliche con una retorica a porte chiuse. Un alto funzionario dell'amministrazione ...La controffensiva ucraina non è fallita Matteo Pugliese La notizia del messaggio di Xi non è stata commentata ufficialmente né dallané dalla Russia. Già a marzo l'Alto rappresentante per la ...Domani Janet Yellen a Pechino. L'esperto di geopolitica: 'Strategia potrebbe funzionare più facilmente se l'economia cinese non riuscisse a ritornare ...L'ex viceministro del Commercio Wei Jianguo, parlando al quotidiano China Daily, ha avvertito i Paesi di prepararsi a ulteriori mosse, nel caso in cui continuino ad esercitare pressioni sulla Cina, ...