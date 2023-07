La Cerca e cavatura del tartufo tra i protagonisti della mostra ‘Racconti InVisibili | Tra cielo e terra’

Leggi su giornaledellumbria

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Promossa dall’Istituto Centrale per il Patrimonio immateriale con il coordinamento scientifico di Leandro Ventura e Stefania Baldinotti. Inaugurazione giovedì 6 luglio alle 19 all’Istituto Italiano di Cultura a Madrid Si inaugura giovedì 6 luglio la terza tappa(In)Visibili: Trarealizzata dall’Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale del MinisteroCultura. La, ospitata fino al 10 settembre presso l’Istituto Italiano di Cultura di Madrid è parte dell’omonimo progetto internazionale che ha già toccato Barcellona e Aínsa-Sobrarbe, per proseguire con le tappe di Madrid, L’Avana e New York. Promossa dell’Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale, con il coordinamento scientifico di Leandro Ventura, ...