Kupec e la rimpatriata con i compagni dell’Alpe | «Mi sento 40 anni in meno»

(Di mercoledì 5 luglio 2023) BASKET Martedì 4 luglio il grande C.J., oggi settantenne, ha incontrato idella Sav con cui centrò la storica promozione in A1 nel 1983. In prima fila l’allora capitano Meneghel e gli amici Antonello Riva e Marzorati.

Kupec e la rimpatriata con i compagni dell'Alpe: «Mi sento 40 anni in ...

