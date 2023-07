Kostyuk | rimonta show su Sakkari | ' La guerra mi ha dato un' altra prospettiva sul tennis

"Il secondo stop mi ha aiutato di più a calmarmi, non so come sarebbe finita la partita senza la pioggia" ha detto, che al prossimo turno affronterà Paula Badosa, che sta facendo parlare di ...La greca, in crisi di risultati, sembra aver perso fiducia e lacompletata ai suoi danni da Martaha solo accesso un ulteriore campanello d'allarme. Tutti i risultati del Day 3. Photo ......Classic 2023 di Birmingham - WTA 250 di scena nelle Midlands occidentali - vincendo inper ...più di sette ore in campo (otto considerando anche quelle odierne) nelle partite contro, ...

Kostyuk, rimonta show su Sakkari: "La guerra mi ha dato un'altra ... SuperTennis

'Dall'invasione dell'Ucraina ho riconsiderato molte cose. Le vedo da un punto di vista diverso. Il tennis non è il centro della mia vita, è ...