Kit Connor si apre | dall’omofobia a scuola al coming out

Leggi su biccy

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Kitsta per tornare su Netflix con la seconda stagione del delizioso Heartstopper (in uscita il 3 agosto). In pieno tour promozionale l’attore è stato al Pride londinese sul carro dedicato alla serie, ha rivelato di avere una cotta per un collega e adesso ha anche rilasciato una lunga intervista a British Vogue. Kit ha parlato del suoout e del passato complicato a. kitwaving at me at london pride 2023 !!! pic.twitter.com/eoArrlgsBA — ?daria (@wtpocomer) July 1, 2023 Kitfor British Vogue. pic.twitter.com/gf6HJfRFDx — best of kit(@kit archivee) July 4, 2023 Kit: “Anon è sempre stato facile”. “Arriva la popolarità e ti senti un po’ osservato. Sono ancora un ragazzo, quindi ci sono cose ...