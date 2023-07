King the Land | i rumor sulla relazione tra Lee Jun-ho e Im Yoon-ah sono solo pubblicità per la serie?

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Iche circolanopresuntatra i protagonisti diThe, Lee Jun-ho e Im-ah,una trovata pubblicitaria?Theè stato uno dei titoli più attesi dell'anno fin dal suo annuncio, e ora il K-drama con protagonisti Lee Jun-ho e Im-ah è tra lepiù viste su Netflix e tra le più chiacchierate del web. Ma uno dei motivi per cui lo show fa tanto parlare di sé è anche la presuntatra le due co-star;che, temono i fan, sia stataun'abile mossa di marketing. Lee Jun-ho e Im-ah stanno insieme? Sebbene non siano ancora disponibili tutti gli episodi ...

Land è stato uno dei titoli più attesi dell'anno fin dal suo annuncio, e ora il K - drama con protagonisti Lee Jun - ho e Im Yoon - ah è tra le serie più viste su Netflix e tra le più ...La funzione è proseguita con alcune preghiere e al termine è stato eseguito l'inno nazionale "God Save". Il re e la regina Camilla hanno poi lasciato la cattedrale per tornare al Palazzo di ......21 LUGLIO - Castiglione del Lago - ore 21.30 - Rocca Medievale ingresso euro 15 LUKE WINSLOW& ROBERTO LUTI a seguire (ore 22.30) GA - 20 - ore 24.00 - Darsena Bar Caffè ingresso euro 8...Hunter King e Beau Mirchoff sono Addie e Jack, una damigella d'onore e un maestro di sub che si innamorano grazie a un anello disperso tra i fondali delle Hawaii ...Nuovo trailer e data d'uscita definitiva per Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese, con Robert De Niro e Leo DiCaprio.