Kim al Bayern | oggi la prima parte delle visite mediche

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Kim Minjae sta per essere ufficializzato come un nuovo giocatore delMonaco. Su Twitter, Fabrizio Romano e Gianluca Di Marzio scrivono cheil difensore sudcoreano del Napoli è stato sottoposto allapropedeutiche al pagamento della clausola rescissoria dadel club bavarese al Napoli (circa 50 milioni). Poi, dopo l’espletamento di tutte le procedure di rito, Kim sarà ufficializzato come nuovo giocatore del. #Calciomercato #Monaco, in queste ore ladi #Kim https://t.co/TXr12d8nK8 — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) July 5, 2023 Kim Min-jae, ...

Commenta per primo L'addio diMin - Jae al Napoli è ormai imminente: ilMonaco lo aspetta. Tra oggi e domani il difensore sudcoreano svolgerà le visite mediche per conto dei bavaresi, ultimo passaggio propedeutico al ...Commenta per primo Dopo tanta attesa, oggi inizia il primo giorno diMin - jae da nuovo giocatore delMonaco. Il difensore sudcoreano lascia il Napoli e, come anticipato qualche giorno fa e confermato da Sky, nelle prossime ore svolgerà la prima parte delle ......De scrive su Twitter che il difensore centrale ha rifiutato le offerte del Napoli e del... Il difensore centrale era uno dei nomi potenziali su cui si era mosso il Napoli per sostituire. Ex ...Il difensore sudcoreano è pronto per la nuova avventura con i campioni di Germania dove farà reparto con l'ex Juve De Ligt ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...