Juventus | si punta Nahuel Molina

In questo settore lasarebbe pure ampiamente coperta ma per una squadra che non fa la Champions, in attesa di capire cosa accadrà con la UEFA per la Conference League, avere sia Szczesny che ...ItLa qualità di Soulé gli permette di giocare anche alle spalle della primain modo da ... La, però, ha bisogno di vendere e venticinque milioni farebbero decisamente comodo alle casse ...Con questi tre innesti l'Atalantaa iniziare il lavoro per la stagione 2023/24 la prossima ... Merih Demiral lascerà Bergamo, l'anno scorso è stato pagato 20 milioni allama da mesi non è ...Il terzino destro è stato uno dei migliori interpreti della squadra colchonera in questa stagione e questo ha fatto sì che diverse squadre si siano ...L'Inter deve puntare al titolo, la base è importante e le condizioni ... EMPOLI - FIORENTINA INTER - MILAN JUVENTUS - TORINO LAZIO - ROMA NAPOLI - SALERNITANA d) in tutti i casi in cui ciò è stato ...