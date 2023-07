Juve | torna in auge il nome di Molina | le ultime

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Lantus continua a seguire gli obiettivi per la fascia destra dopo l’addio di Cuadrado, tra questi c’è anche quello diLantus continua a seguire gli obiettivi per la fascia destra dopo l’addio di Cuadrado, tra questi c’è anche quello di. Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’esterno dell’Atletico potrebbe lasciare Madrid per una cifra attorno ai 20 milioni più bonus. L’alternativa resta quella di Holm, molto più contenuta a livello di costo con il cartellino valutato sui 5 milioni.

FOTOGALLERY %s Foto rimanenti serie a Izzo ufficiale al Monza: tutti gli acquisti Continuano le ufficialità in Serie A: Izzoal Monza, Martin va al Genoa, Beukema è del Bologna, laha ...Tra un drink e l'altro , Angel Di Maria non ha mai perso di vista il suo futuro professionale. Dopo aver salutato lasenza particolari rimpianti, anche da parte dell'ambiente bianconero, il Fideo campione del mondo ha sempre detto di voler continuare almeno per un'altra stagione in Europa prima, eventualmente, ...... selezione Under 15, con i ragazzi della, Milan, Inter e Paris Saint Germain allo Stadio del ... L'8 settembre sial teatro d'Annunzio con il concerto del Conservatorio per tornare il 9 allo ...

Di Maria ufficiale, torna al Benfica dopo la Juve: ultimo passo in Europa e poi... Tuttosport

Calciomercato Juventus, torna Audero In casa bianconera torna di moda il nome di un ex, cresciuto nel vivaio, il portiere della Sampdoria, Emil Audero. La retrocessione dei blucerchiati ha acceso i r ...L'argentino campione del mondo cerca riscatto dopo la “strana" annata in bianconero: i dettagli del contratto e i retroscena ...