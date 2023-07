Juve | l'esubero Bonucci da piazzare sul mercato

... ma che, nella nuova, ha perfettamente senso, tanto come "nuovo Cuadrado" (pur se con ... più almeno quattro netti a stagione al giocatore, per un ventisettenne indalla Premier League In ...E nello specifico McKennie potrebbe restare in Serie A, visto che lalo avrebbe proposto al ...se la Juventus tenterà un nuovo affondo per Kalulu o vagliarà altre opzioni per piazzare l'...... ho fatto la scelta giusta'.23.30 - La Juventus deve piazzare l'McKennie: lo statunitense ... In corsa anchee Milan: Singo ha fretta di fare il salto di qualità.17.15 - Secondo grande colpo ...

Juve-Giuntoli ha già una missione impossibile: l'esubero Bonucci da ... Calciomercato.com

Calciomercato Juventus, manna londinese: incontro in settimana in terra inglese per chiudere l'affare. Colpo da 15 milioni di euro ...Giuntoli rivoluziona la Juventus: le cose potrebbero cambiare molto presto a Torino, pronto l'addio ad Allegri: il ds ha già scelto il sostituto ...