Juve | è iniziata l'era Giuntoli | il primo vertice | le strategie | le prossime mosse

Ecco perché Vlahovic continua a essere accostato a tanti, ma di trattative vere e proprie non ne ènemmeno uno. Con lache a sua volta aspetta che questo effetto domino entri nel vivo, ...1 Èal meglio con una più che convincente e rotonda vittoria per 4 - 0 su Malta l'avventura ... Il centrale dei record del Werder già soffiato alladal Borussia Monchengladbach Nel ...Poi è arrivato il classico 'Sotto la Curva!', da lì èuna passeggiata che non credevo ... Molti di quei padri, per 19 anni, mi hanno accompagnato: con laabbiamo fatto tutto, davvero tutto ...

Con Giuntoli è iniziata la ricostruzione. Al via la "nuova" Juve Sportitalia

TORINO – È iniziata poco prima di pranzo l'era Giuntoli in casa Juventus. Anche se manca l'ufficialità, che si concretizzerà soltanto quando saranno limati gli ultimi particolari del lungo contratto c ...La rivoluzione in casa Juventus è ufficialmente iniziata. L'arrivo di Cristiano Giuntoli ha portato una maggiore serenità all'ambiente, specialmente in virtù ...