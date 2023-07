Juve | Bonucci fuori dai piani | idea Newcastle

ha fatto sapere di voler portare a termine il suo contratto che scade tra 12 mesi, su Alex ...Giuntoli ha festeggiato lo scudetto " lo zenit della sua esperienza napoletana - e dove laha ...Adesso è finita sul serio, futuro sempre più incerto per il veterano bianconero ormai ai margini del progetto tecnico. Risolvere il 'caso esuberi' è la missione numero uno di Cristiano Giuntoli , ...SFIDA E CLAUSOLA - Il Napoli ha assolutamente bisogno di trovare l'erede di Kim, ladeve risistemare un reparto arretrato che ha qualche crepa di troppo,oramai agli sgoccioli e Bremer ...

Juve-Giuntoli ha già una missione impossibile: l'esubero Bonucci da piazzare sul mercato Calciomercato.com

La Juventus deve cercare di cogliere le occasioni che si presenteranno ... Semmai bisogna capire cosa deciderà di fare Bonucci. Da quello che si può dedurre non ci saranno moltissimi spazio per lui in ...Intervistato da Radio Bianconera nel corso di 'Cose di Calcio', il direttore di TMW Niccolò Ceccarini ha parlato così del mercato della Juventus: "Giuntoli ...