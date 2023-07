Julia Roberts e Danny Moder festeggiano 21 anni di matrimonio

(Di mercoledì 5 luglio 2023)ha festeggiato il 21esimoversario diconpubblicando un raro scatto di coppia su Instagram. L’attrice, a corredo dell’immagine, ha voluto inserire anche una piccola dedica, riportando semplicemente il numero ditrascorsi insieme e condividendo con le migliaia di fan un frammento della relazione coniugale vissuta con il cameraman statunitense. La vecchia fotografia condivisa via social dal volto di Notting Hill nella giornata di ieri, 4 luglio 2023, rappresenta un ricordo speciale della storia d’amore coltivata neglicon il direttore della fotografia, conosciuto nel 2000 sul set del film The Mexican. All’epoca, il marito lavorava come assistente operatore e, tra le riprese della pellicola di Gore ...

