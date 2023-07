Jim Morrison | il significato della scritta sulla sua tomba

Leggi su cultweb

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Se avete mai visitato ladi Jim, o l’avete almeno vista in foto, saprete che su di essa campeggia unain greco che recita “???? ??? ??????? ??????”. Una frase che, a seconda che venga tradotta dal greco moderno o da quello antico, si può tradure con “Nel segno del tuo spirito” o “Seguendo il proprio demone“: e non si può negare che il leader dei Doors abbia trascorso la sua breve esistenza rimanendo sempre fedele ai propri demoni interiori.è seppellito nel cimitero parigino di Père-Lachaise, famoso per ospitare numerosi personaggi celebri tra cui anche Oscar Wilde, Honoré de Balzac, Maria Callas, Frédéric Chopin ed Edith Piaf. Il cimitero di Père-Lachaise è il più grande cimitero di Parigi nonché una delle mete più battute dai turisti in visita alla capitale francese. Situato nel XX ...