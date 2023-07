Iniziato il ritiro dal campo diDopo 44 ore di " operazione antiterrorismo " , come l'hanno definita i vertici di Israele, lecon la stella avrebbero lasciato, ormai considerato il ...Soldati israeliani hanno lasciatoIl ritiro è stato poi completato il mattino seguente. Come ... Hagari ha aggiunto che leresteranno in allerta 'in modo da essere preparate per quello che ...L'esercito israeliano ha fatto sapere di aver terminato il ritiro delle sueda, in Cisgiordania, mettendo fine alla massiccia operazione definita di "antiterrorismo" durata due giorni. Nell'operazione israeliana sono morti 13 palestinesi e migliaia sono fuggiti. ...

Jenin, truppe Israele si ritirano: lancio di razzi da parte di Hamas Entilocali-online

A Tel Aviv nove persone sono state ferite da un'auto che le ha travolte alla fermata di un autobus nella zona nord della città. Una donna è in gravi condizioni. Dopo l'investimento da parte del veicol ...L'esercito israeliano denuncia che cinque razzi sono stati lanciati contro Israele dalla Striscia di Gaza, ma sono stati intercettati con successo. (ANSA) ...