Ivana Spagna | “Dopo la morte di mia madre avevo deciso di farla finita Ho pulito casa | volevo andarmene lasciando in ordine”

(Di mercoledì 5 luglio 2023)torna alla musica, lei che di tormentoni se ne intende perché con la sua Easy Lady (’Coz I’m a lady lady lady, easy lady‘) ha cantato un inno generazionale. E la popstar nei giorni scorsi si è raccontata al Corriere della Sera: “Gavetta di quelle toste. Già a 18 anni suonavo con mio fratello Giorgio e con Larry, il mio fidanzato. Seconda tastierista e cantante. Vivevamo in un buco di, il tavolino con le cassette della frutta dipinte di nero e sopra la moquette rossa, l’armadio due assi inchiodate e un telo davanti, il letto due reti legate con lo spago. Ma ero felice”. All’arrivo di “Easy Lady”, spiega, “facevamo già musica dance, in inglese, nostre produzioni con nomi inventati, tipo Ivonne K, in un piccolo studio di registrazione pagato sempre con le cambiali. Un giorno scrissi questo pezzo e proposi di metterci la ...