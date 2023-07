It-Alert | test in Sicilia dell' allarme pubblico | cosa fare se non è arrivato il messaggio

(Di mercoledì 5 luglio 2023) IT-è un nuovo sistema diper l'informazione diretta alla popolazione, che dirama ai telefoni cellulari presenti in una determinata area geografica messaggi utili in caso di gravi emergenze o catastrofi imminenti o in corso ed è attualmente in fase di sperimentazione. Come funziona I messaggi IT-viaggiano attraverso cell-broadcast. Ogni dispositivo mobile connesso alle cellee reti degli operatori di telefonia mobile, se acceso, può ricevere un“IT-”. Grazie alla tecnologia cell-broadcast i messaggi IT-possono essere inviati all’interno di un gruppo di celle telefoniche geograficamente vicine, capaci di delimitare un’area il più possibile corrispondente a quella interessata dall'emergenza. Il ...

Continuano idel sistema di notifica IT -. Oggi, 5 Luglio 2023, è toccato alla Sicilia alle ore 12 quando i cittadini hanno ricevuto l'di prova con cui la Protezione Civile ed il Dipartimento ...... tra le altre cose, eventuali errori nell'invio/ricezione di messaggi IT -. Nel caso in cui ci si trova in un'area soggetta acon il dispositivo acceso e con connessione telefonica e non ...È importante ricordare che, in alcuni casi, l'utilizzo di versioni obsolete del sistema operativo può ostacolare la ricezione dei messaggi IT -. Queste limitazioni, tuttavia, non oscurano l'...

Attualmente siamo in fase di test proprio per verificare eventuali errori nell'invio e nella ricezione dei messaggi IT-alert. Se nella giornata odierna i cellulari siciliani non hanno ricevuto ...