Israele U21-Inghilterra U21 semifinali Campionato europeo U21 | 05-07-2023 ore 18 | 00 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Da una parte, la sorpresa assoluta di questi Europei che però battendo ai rigori i padroni di casa della Georgia e approdando in semifinale ha confermato una crescita evidente a livello giovanile nelle ultime tre stagioni come si è visto anche con il terzo posto ai recenti mondiali Under 20. Dall’altra l’che battendo InfoBetting: Scommesse Sportive e