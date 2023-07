Isola dei Famosi | Vladimir Luxuria premia la Scuccia e si schiera contro Andrea Lo Cicero

Vladimir Luxuria , in qualità di opinionista della 17esima edizione dell 'Famosi , insieme ad Enrico Papi e Ilary Blasi alla conduzione, ha dato i voti ai protagonisti dell'adventure game di Canale 5, vinta quest'anno da Marzo Mazzoli .2023: "Andrea Lo ...... alle , nell'intestino di un capodoglio trovato morto sulla spiaggia dell'. Nessuno ... si tratta di ambra grigia , una sostanza rara conosciuta come 'oro fluttuante', per secoli il Sacro Graal...La conferenza stampa ha visto la partecipazioneprincipali organizzatori dell'evento, tra cui ... Saranno organizzate iniziative a favore dell'associazione 'l'che C'è' , che supporta l'hospice ...Durante la diretto dallo Zoo di 105, conduttore Marco Mazzoli si è sentito male. Ha avuto un "dolore mai provato prima" che l'ha costretto a interrompere ...Il vincitore dell'ultima edizione dell'Isola dei Famosi, il reality condotto da Ilary Blasi, è tornato alla sua routine quotidiana, tant'è che nelle ultime ore ha fatto visita anche ai suoi colleghi ...