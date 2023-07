E' il bilancio di un incidente stradale avvenuto nel corso della notte in cui un'automobile ha investito un. E' avvenuto lungo la variante di Mariano del Friuli (Udine). La persona alla ...Un esemplare di'urbano' in Italia. Oltre ai problemi relativi all'emergenza peste suina, la presenza di questi animali nelle aree urbanizzate rischia di provocare incidenti, come avvenuto ...E' il bilancio di un incidente stradale avvenuto nel corso della notte in cui un'automobile ha investito un. E' avvenuto lungo la variante di Mariano del Friuli (Udine). La persona alla ...

Investe cinghiale, auto a fuoco e occupanti sotto choc Espansione TV

Un’auto distrutta, andata a fuoco e un forte choc per gli occupanti di una vettura, controllati dal personale sanitario. E’ il bilancio di un incidente stradale avvenuto nel corso della notte in cui u ...Un'auto distrutta, andata a fuoco e un forte choc per gli occupanti di una vettura, controllati dal personale sanitario. E' il bilancio di un incidente stradale avvenuto nel corso della notte in cui u ...