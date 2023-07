Inter | ufficiale il rinnovo di Calhanoglu fino al 2027

... Martin al Genoa, Beukema è del Bologna, la Juve ha annunciato l'arrivo di Weah, l'quello di Thuram preso a parametro zero. Sulemana dal Verona al Cagliari.anche Quina all'Udinese, ...... Redazione Sardegna Live E' stato pubblicato il calendariodella Serie A 2022 - 2023. Una ... La prima in casa sarà contro l', il 27 agosto . Il 3 settembre, gli uomini di Ranieri saranno ...Questa la nota diffusa dall'sul proprio sito: 'FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento di contratto del giocatore Hakan Calhanoglu: il ...Altro rinnovo importante in casa nerazzurra: Hakan Calhanoglu firma fino al giugno 2027. Il centrocampista turco rinnova così il suo rapporto con la società milanese per un ricco contratto da circa 6 ...Inter, è sprint sul calciomercato. Prima l'ufficialità di Thuram e le pratiche per il pagamento della clausola di Bisseck, poi la chiusura per Frattesi . Frenesia che c'è anche per le cessioni, con qu ...