Inter | Gosens è in uscita Ecco i club interessati

(Di mercoledì 5 luglio 2023) L’ha iniziato nel migliore dei modi il proprio calciomercato: prima l’acquisto di Thuram a parametro zero, soffiato ai propri cugini milanisti, e poi a breve ci sarà l’ufficialità di Frattesi. A fronte di questi importanti acquisti, sicuramente ci saranno altrettante cessioni: il primo è stato Dzeko che ha salutato dopo due anni per andare L'articolo

La stessaha prenotato dal Monza l`esterno mancino Carlos Augusto per rimpiazzare Robin, che può tornare in Germania: lo vogliono Union Berlino e Wolfsburg. Chi invece è ancora in dubbio ...Ha certamente sbagliato qualche acquisto (Correa,), ma chi non lo fa, e pur tra ... cui Zhang ha rinnovato la fiducia lo scorso anno fino al 2025, minimo 7 anni didopo 8 di Juventus. La ...Lo scorso agosto il giocatore era stato accostato anche all'in un ipotetico scambio con. Ma ora l'ipotesi bergamasca sarebbe sempre più concreta. ATALANTA BAKKER - Spiega Alfredo Pedullà ...

Inter, Gosens in uscita: 3 i club interessati, valutazione di 15 milioni di euro fcinter1908

Giornata speciale in casa nerazzurra. Robin Gosens compie 29 anni e l'Inter, tramite un messaggio pubblicato sui propri canali social, ha voluto rendere omaggio all'esterno tedesco nel ...Il difensore turco dell'Atalanta è il rinforzo scelto dall'Inter per il reparto difensivo di Inzaghi. Chalobah alternativa ...