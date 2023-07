Inter | Frattesi sosterrà le visite mediche in giornata

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Ora è ufficiale: Davidesarà un nuovo calciatore dell’. Il centrocampista ex Sassuolo è atteso nel pomeriggio al Coni a Milano per sostenere le, prima di firmare il suo contratto. Il 23enne arriverà all’in prestito con diritto di riscatto a 6 milioni, che diventa obbligo di riscatto a febbraio 2024 a 22 milioni + 5 milioni di bonus e il 10% della futura rivendita. La valutazione complessiva sarà di 33 milioni di euro. Intanto, Samuele Mulattieri, l’anno scorso al Frosinone, farà il percorso inverso per una cifra di 6-7 milioni di euro. Le parole di Carnevali, presidente del Sassuolo, fuori la sede dell’: «È fatta perall’, ha firmato poco fa. Siamo contenti e non è stata facile. La trattativa è ...