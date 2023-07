INTER | E’ FATTA PER FRATTESI DAL SASSUOLO! L’agente | ‘Ha sempre voluto i nerazzurri’ | i dettagli | Primapagina

Leggi su justcalcio

(Di mercoledì 5 luglio 2023) 2023-07-04 23:45:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata da CM.com: 21.40 – Accordo con il giocatore sulla base di un contratto quinquennale: in nerazzurro guadagnerà circa 2.8 milioni all’anno. Venerdì può essere la giornata giusta per le visite mediche del centrocampista italiano. Secondo quanto riporta Sportitalia, domani è previsto un incontro Marotta-Carnevali per i. Queste le cifre: 33 milioni (6 subito) più 5 bonus più obbligo di riscatto che scatta a febbraio 2024 più il 10 per cento da eventuale futura vendita, con Mulattieri valutato 6-7 milioni, da 33 si arriva a 26/27. 20.20 – Il procuratore di Davide, Giuseppe Riso, ha lasciato da qualche istante la sede dell’e si è fermato a parlare con i cronisti presenti. Queste le sue parole: ‘Siamo vicini, molto ...