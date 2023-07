Inter | con Frattesi anche la sorella Chiara a Milano FOTO

... Ada Lopreiato (Movimento 5 stelle) e Alberto Losacco (Partito democratico),quest'ultimo che ... La Russa è volato a Istanbul per assistere alla finale di Champions League trae Manchester ...Il Sassuolo ha ottenuto un prestitoriscatto per un ammontare pari a 33 milioni di euro. Davide Frattesi sta per diventare parte integrante dell'. Il centrocampista, infatti, è atterrato a Milano, dove si sta sottoponendo alle ...- Milan alla quarta giornata (17 settembre), Milan -alla 21ma il 21 aprile. Juventus - ... Poi lattesa sara' per il 20 agosto,la consegna dello scudetto il prossimo 26 maggio.

Dopo la movimentata giornata di ieri in casa Inter, con l'arrivo di Davide Frattesi, i neroazzurri piazzano due rinnovi con entrambi titolarissimi.I campioni d'Italia in casa di una neopromossa, turni sulla carta agevoli per Juventus, Milan e Inter. Con il sorteggio del calendario della ...