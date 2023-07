Inter | Ausilio | «Frattesi quello che cercavamo Social? Seguo le mogli dei calciatori | vi spiego perché»

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Piero, direttore sportivo, ha parlato dell’arrivo die poi ha voluto dare una battuta suiPiero, direttore sportivo dell’, ha parlato dell’arrivo die poi ha voluto dare una battuta sui. Le sue dichiarazioni: «Sono sicuro che ha tutte le qualità che stavamo cercando, chiaro che gli obiettivi e i palcoscenici cambiano maha ancora margini di miglioramento. Non ha mai perso l’ambizione e la voglia di migliorarsi, ho avuto modo di vederlo al Monza ma lasciava già intravedere cose importanti nella Roma Primavera. Ha grande fame.? Non ho un profilo ufficiale su Instagram, ma ho dovuto aprire un profilo per controllare ledei ...

Commenta per primo Il direttore sportivo dell'Pieroha parlato anche dell'interesse per il portiere dello Shakhtar Donetsk Anatoliy Trubin e del futuro di Samir Handanovic , a margine di un evento presso la Triennale di Milano. ' E' ...... il Sassuolo non è l'ma sono convinto che abbia tutte le caratteristiche stavamo cercando'.'battezza' l'affare Frattesi all'evento 'Sport e musica nell'era della performance. Basta ...Commenta per primo A margine dell'evento 'Sport e musica nell'era della performance. Basta ancora il solo talento' presso la Triennale di Milano, il direttore sportivo dell'Pieroha risposto alle domande dei cronisti presenti su molti dei temi di attualità sul fronte del calciomercato. ' Quello per Frattesi è stato un derby vinto sul Milan Siamo contenti ...

Ausilio: "Onana Offerte insufficienti. Ho un profilo fake per controllare le mogli dei calciatori" La Gazzetta dello Sport

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Ieri si è concluda la prima grande telenovela di mercato di quest'estate. Frattesi, oggetto del desiderio di mezza Serie A, alla fine si è accasato all'Inter per 25 milioni +… Leggi ...