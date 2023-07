Inesauribile Frattesi Cervello e polmoni per il centrocampo di Inzaghi

Leggi su sportface

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Dei suoi 7 gol stagionali in campionato, all’Inter ha segnato sia all’andata che al ritorno. A Reggio Emilia di destro al volo dopo un grande inserimento in area, a San Siro di testa anticipando Asllani davanti a 75mila. Ora Davideè pronto a ritornare nello stadio del suo ultimo gol in Serie A indossando i colori nerazzurri e a segnare ancora esultando sotto la Nord. Farà il suo esordio nella Scala del calcio il 20 agosto in Inter-Monza, contro la squadra che forse per prima ha creduto veramente in lui e nelle sue potenzialità, con cui nella stagione 2020/2021 ha disputato 41 partite e segnato 8 gol. Nel 3-5-2 diDavide non sarà il sostituto di Brozovic ma giocherà mezz’ala, visto che in cabina di regia ci sono già due posti occupati da Calhanoglu e Asllani. Scenderà in campo insieme a Barella o subentrerà al posto del numero 23 a ...