Ineos - A Goodwood con il pick-up su base Grenadier e un prototipo a idrogeno

(Di mercoledì 5 luglio 2023) laha prenotato uno spazio all'edizione 2023 delFestival of Speed (dal 13 al 16 luglio) per presentare la variante-up della fuoristrada. La novità è dietro. Confermando la propria presenza a, la Casa ha diffuso anche un teaser in cui viene anticipato il posteriore del-up, ovvero la parte "inedita" del progetto: il frontale e l'abitacolo saranno infatti identici a quelli del modello già in commercio, mentre la coda sarà caratterizzata dalla sponda ribaltabile personalizzata con la scritta. I fari circolari a Led, inoltre, dovrebbero essere gli stessi della sorella con tetto fisso. Le foto spia raccolte nei mesi scorsi hanno già permesso di vedere il veicolo praticamente senza veli ed è ora fondamentale conoscere ...

Automotive parteciperà alFestival of Speed , che si terrà dal 13 al 16 luglio prossimo, svelando in anteprima mondiale il nuovo Grenadier Quartermaster , la variante double cab pick - ...PROTOTIPO AD IDROGENOAutomotive non si limiterà a presentare il suo pickup alFestival of Speed. Infatti, l'azienda ha annunciato che porterà anche il Grenadier Hydrogen Fuel Cell (...Test drive in off - road AlFestival of Speed poi,Grenaadier metterà a disposizione dei visitatori anche la possibilità di guidare il Grenadier Station Wagon con un apposito percorso ...

La Casa inglese si presenterà al Festival of Speed con il veicolo da lavoro e un nuovo progetto dotato di powertrain fuel cell ...INEOS Automotive is preparing to present the Grenadier Quartermaster, a double-cabin pick-up that will be based on the Grenadier SUV that ...