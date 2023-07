Incredibile storia di una donna che | dopo un terribile incidente | perde l' uso delle gambe Ma cosa ha fatto quando il marito la ha lasciata con 5 figli? Non ci crederai ai suoi incredibili gesti!

Leggi su oggi-notizie

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Oggi Notizie Riona Kelly, unadi 37 anni, ha subito un gravissimoche l'ha costretta su una sedia a rotelle. Pochi giorni, suol'ha. Nonostante questa delusione, Riona ha trovato la forza di ricominciare e ha incontrato l'amore della sua vita. Scopri la sorprendentedi Riona, la sua lotta per superare l'e come ha costruito una vita migliore insieme al suo nuovo compagno. Diparliamo in questo articolo... Riona Kelly ha avuto unche l'ha costretta su una sedia a rotellesoli 5 giorni dall', illa lascia Riona riprende la sua vita e incontra un personal trainer di nome ...