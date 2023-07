Incidente | autobus esce di strada e si schianta contro una casa | due feriti

Bambino di 6 anni muore annegato mentre gioca con gli amichetti in mare: la tragedia durante il centro estivo Lo scontro tra une un camion L'è avvenuto intorno alle 11 di mercoledì ...Tanta paura a Savona nella mattinata di oggi, mercoledì 5 luglio, a causa di un gravestradale che ha visto coinvolto undi linea, precipitato in una scarpata . Per fortuna non si registra alcuna vittima, ma risultano almeno tre i feriti dopo la drammatica uscita di ...Gravequesta mattina sulla Sp 29 'del colle di Cadibona' in Via Comavalle per undi TPL Linea finito in un dirupo per cause da accertare. All'interno del mezzo erano presenti l'autista e ...

Savona, autobus precipita in una scarpata: autista sbalzato fuori dal mezzo e trovato sotto un masso Fanpage.it

L’auto è sbandata in curva e il padre che era alla guida ha perso il controllo del mezzo: ferita anche la bambina più piccola che era a bordo ...Scontro in tangenziale sud tra un'auto e una bicicletta: nell'impatto è rimasto a terra un ragazzo di 14 anni. L'incidente è avvenuto al Km 5+800 uscita Langhirano. Sono intervenuti i mezzi di Parmaso ...