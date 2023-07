Incidente a Savona | pullman di linea precipita nel burrone | autista vola fuori dal bus e finisce sotto un masso

Un pullman di linea della Tpl è uscito di strada ed è precipitato in un burrone stamani poco dopo le 7 nella zona del Santuario diarrestando la sua corsa nel fiume . Secondo le prime informazioni, l'autista è stato sbalzato fuori dal mezzo ed è stato ritrovato dai vigili del fuoco sotto un pilastro di mattoni. Soccorsi ...Tanta paura anella mattinata di oggi, mercoledì 5 luglio, a causa di un gravestradale che ha visto coinvolto un autobus di linea, precipitato in una scarpata . Per fortuna non si registra alcuna ...È accaduto nella prima mattinata del 5 giugno nella zona di Cimavalle , a ridosso del Santuario di. L', sulle cui cause bisognerà fare luce, fortunatamente non ha provocato vittime. ...

Savona, autobus precipita in una scarpata: autista sbalzato fuori dal mezzo e trovato sotto un masso Fanpage.it

Savona: strage sfiorata, autobus precipita in una scarpata. Grave incidente stradale oggi in Liguria, dove un autobus di linea è finito in un burrone. Fortunatamente non si registrano vittime, ma ci ...