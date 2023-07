Incidente a Lecco | scontro tra auto e moto | un morto a Calco

(Di mercoledì 5 luglio 2023) La vittima, un centauro, aveva 53 anni Un uomo di 53 anni èa seguito di untra un’e unaavvenuto a, in provincia di. I fatti risalgono alle 9 di questa mattina, in via Nuova Provinciale. Il 53enne, unciclista, è stato ritrovato incastrato sotto l’veicolo. Inutili i soccorsi: l’uomo èsul posto. A intervenire l’elisoccorso, un’medica, un’ambulanza, i vigili del fuoco e i carabinieri. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

