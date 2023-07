Inchiesta di Report | Santanchè oggi riferirà in Senato su Visibilia e le altre sue aziende

Nel testo era citato in maniera esplicita l'die la " Visibilia Editore , società quotata in Borsa, a suo tempo controllata con il 48,6 per cento delle azioni dalla senatrice ...Attesa alle 15 in Senato per rispondere sulle accuse lanciate da un'di, Daniela Santanchè spiegherà la sua versione dei dei fatti in relazione alle anomalie emerse sulla gestione aziende a lei riconducibili. L'opposizione, ma non solo, le ha chiesto a ......la ministra sarà in Parlamento per riferire sulla questione legata alle sue aziende Visibilia e Ki Group finite al centro di un'giudiziaria e di cui si è occupata la trasmissionedi ...

Cosa c’è di concreto nelle accuse a Daniela Santanchè Il Post

Attesa alle 15 in Senato per rispondere sulle accuse lanciate da un'inchiesta di Report, Daniela Santanchè spiegherà la sua versione dei dei fatti in relazione alle anomalie emerse sulla gestione azie ...Oggi l'informativa in Senato, ma nessun voto. Opposizioni divise, la maggioranza fa quadrato. La maggioranza fa quadrato. Schlein, altri ministri si sarebbero già dimessi. Ruotolo, la pitonessa sia co ...