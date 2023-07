(Di mercoledì 5 luglio 2023) Le parole più pungenti della settimana le ha pronunciatenei confronti die Vittorio Sgarbi che hanno messo in discussione la sua egemonia sanremese

... 'Ho esperienza e la forza per difendermi' Di recente non è sfuggito il duro sfogo di Amadeus dopo essere stato preso di mira da Vittorio Sgarbi e Morgan: 'Inanche unpuò sembrare ...Le frasi pronunciate dal cantautore erano finite nel mirino di Amadeus che, attraverso un post sibiliino, aveva scritto sul suo profilo Instagram: 'Inanche unpuò sembrare una ...... 'Inanche unpuò sembrare una persona intelligente. Sfortunatamente gli idioti vogliono sempre parlare' ... E quella di Fiorello Entra poi in campo Fiorello che realizza questo video ...

"In silenzio un idiota...". Quella frecciata di Amadeus a Morgan ilGiornale.it

Le parole più pungenti della settimana le ha pronunciate Amadeus nei confronti di Morgan e Vittorio Sgarbi che hanno messo in discussione la sua egemonia sanremese ...Lo scambio di battute al veleno tra Amadeus e Fiorello da una parte e Vittorio Sgarbi e Morgan dall’altro pare non si ancora fermato e, dopo che Amadeus aveva dato dell’idiota a Morgan e a ...