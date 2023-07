In quale giorno l’uscita degli iPhone 15? Prime ipotesi

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Si scaldano i motori per15. In pieno luglio e in perfetto clima vacanze, i fan Apple sanno bene che per il lancio dei melafonini toccherà aspettare non molte settimane e di certo i successori14 si paleseranno prima della fine della stagione estiva. Sulla base di quanto visto negli ultimi anni, possiamo provare a formulare dellepiù che verosimili, consapevoli che non potremo andare molto distanti dalla realtà dei fatti. La prima parte di settembre è da sempre il periodo dell’anno preferito da Apple per la presentazione dei suoi prodotti di punta. Per quanto la commercializzazione dei nuovi melafonini poi si concretizzi nella parte finale del mese se non in ottobre, la presentazione del nuovo hardware ha quasi sempre preso parte almeno un ...