In moto contro un’auto | muore 53enne di Villa d’Adda

(Di mercoledì 5 luglio 2023) È undil’uomo deceduto nella mattinata di mercoledì (5 luglio) in un tragico incidente a Calco, nel Lecchese. La tragedia poco prima delle 9, sulla Nuova Provinciale 3, ad Arlate, frazione di Calco. Stando a una prima ricostruzione, il bergamasco proveniva da Brivio in scooter, quando si sarebbe trovato davanti una Ypsilon 10, senza poter evitare l’impatto. L’uomo è rimasto incastrato sotto la vettura ed è stato estratto dai vigili del fuoco. Purtroppo, però, ilnon ce l’ha fatta: i soccorritori – intervenuti con un elisoccorso da Milano, un’ambulanza emedica – hanno constatato il decesso sul posto. Troppo gravi i traumi e le ferite riportate. Sotto choc l’automobilista. Carabinieri e polizia locale sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dello schianto.