In Francia un morto per ' flash - ball' a Marsiglia | inchiesta

Un uomo di 27 anni ènella notte fra sabato e domenica a Marsiglia per il probabile "shock violento a livello del torace" causato da un proiettile di "tipo flash - ball", usato dalla polizia. Lo ha reso noto la ...Condoglianze per Dorian Damelincourt, caporalmaggiore dei pompieriin un intervento a Saint - Denis , e solidarietà, senza riserve, agli altri 45 giovani, poliziotti o gendarmi, rimasti più o ...PARIGI - Un uomo di 27 anni ènella notte fra sabato e domenica a Marsiglia per il probabile "shock violento a livello del ... Marsiglia, seconda città della, è stata teatro di gravi ...

Francia: un morto per 'flash-ball' sparato dalla polizia Agenzia ANSA

Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Buongiorno dalla redazione di Today. Ecco Start, le notizie da sapere per iniziare la giornata: è mercoledì 5 luglio 2023. LA NOVITÀ SUI MUTUI. Per chi ha un mutuo a tasso fisso nell'ultimo anno non è ...