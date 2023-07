In Francia | un manifestante morto per un proiettile ' flash - ball' usato dalla polizia a Marsiglia

In, durante la notte tra sabato e domenica, un uomo di 27 anni è deceduto a Marsiglia a causa di un probabile 'shock violento a livello del torace causato da un proiettile di tipo flash - ball' ...In, a una settimana dall'uccisione del 17enne Nahel Merzuk da parte di un poliziotto a ... ma non è chiaro se la vittima fosse uno un passante. Rischio di escalation Il rischio è ......barbutoin favore di telecamere lo scorso 30 giugno a Parigi. Il video diventato subito virale non è che la prova di come gli estremisti islamici stiano cavalcando le proteste in...

La Procura ha aperto un’inchiesta. Secondo i magistrati, l’uomo è deceduto per “uno shock violento al torace”. Il dramma durante i violenti disordini causati dall’uccisione del giovane Nahel ...In Francia, durante la notte tra sabato e domenica, un uomo di 27 anni è deceduto a Marsiglia a causa di un probabile "shock violento a livello del torace causato da un proiettile di tipo flash-ball" ...