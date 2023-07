In Europa le destre cancellano il Green Deal | qui marchiano gli attivisti | sul futuro vedo ombre

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 5 luglio 2023) di Dante Nicola Faraoni Per tutto giugno sono arrivati dall’dei segnali di come leconservatrici stanno prendendo in mano il continente. 15 giugno, Commissione Ambiente Ue, votazione per la legge sul ripristino della natura Nature Restoration Law; è finita in parità, abbiamo rischiato di azzerare uno degli obiettivi ambientali del Newche deve portare all’approvazione del regolamento europeo sul ripristino degli ecosistemi. Parliamo di obiettivi del 20% di recupero di territori e mari dell’Unione, obiettivi non stratosferici. Poi il voto contrario dell’Italia, sempre su questa misura, di Gilberto Pichetto Fratin Vien dal Mare, ministro dell’Ambiente, l’ultima barzelletta che il signor Berlusconi ha lasciato in eredità agli italiani. Rispetto per la persona, ma un ministro per l’Ambiente che tifa rigassificatori, dice ...