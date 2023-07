In Europa 33mila morti da infezioni resistenti | un terzo in Italia

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Roma, 5 lug. (Adnkronos Salute) - L'antibiotico-resistenza è sempre più un problema di salute pubblica. In, secondo i dati dell'Organizzazione mondiale della Sanità, si registrano ogni anno più di 670milaai farmaci, che uccidono circapersone, di cui quasi unin- Paese che 'guadagna' il primato a livello europeo - e assorbono risorse (sanitarie e non) per circa 1,5 miliardi di euro l'anno. Sono alcuni dati anticipati alla vigilia del meeting scientifico 'Antimicrobico-resistenza e One Health, Sfide attuali e prospettive future', organizzato da Vihtali, Value in Health Technology and Academy for Leadership and Innovation (spin off dell'Università Cattolica), domani a Roma. A coordinare l'evento - accreditato Ecm e con la ...