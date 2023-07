In Europa 33mila morti da infezioni resistenti | un terzo in Italia

Ininvece, il trend rimane stabile. Impatti positivi nel nostro Paese sia nel mercato degli ... a livello nazionale il numero di strutture risulta pari a oltreunità, una quota riguarda ...In, secondo i dati dell'Organizzazione mondiale della Sanità, si registrano ogni anno più di 670mila infezioni resistenti ai farmaci, che uccidono circapersone, di cui quasi un terzo ...L'impegno dell'Anche l'Unione Europea è impegnata, ormai da molti anni, a combattere il fenomeno dell'antibiotico - resistenza. Nel 2017, infatti, è stato elaborato il nuovo Piano d'azione per ...L’antibiotico-resistenza è sempre più un problema di salute pubblica. In Europa, secondo i dati dell’Organizzazione mondiale della Sanità, si ...Roma, 5 luglio 2023 - Negli ultimi anni, il fenomeno dell’antibiotico-resistenza (AMR, AntiMicrobial Resistance) è aumentato notevolmente, rendendo necessaria una valutazione dell’impatto per la salut ...