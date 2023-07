In diretta il sorteggio della Serie A 2023 - 2024 | subito Inter - Monza e Frosinone - Napoli

La7.it - Si sta svolgendo ildel calendario di Serie A per la stagione 2023/24. Il calendario sarà asimmetrico, l'andata non corrisponde al ritorno. Tra i paletti inseriti per la ...È il grande giorno dei calendari della prossima stagione di Serie A. Insu Dazn (e sul canale YouTube della Serie A) dalle 12.30 va in scena ildei calendari per il nuovo campionato, che partirà il prossimo 20 agosto (ma più probabilmente il 19 agosto ...Aldel calendario c'era grande attesa per conoscere gli accoppiamenti del primo turno di ... Partendo dalle big, Per quanto riguarda latv, Dazn trasmetterà tutte e dieci le partite, ...È il grande giorno dei calendari della prossima stagione di Serie A. In diretta su Dazn (e sul canale YouTube della Serie A) dalle 12.30 va in scena il sorteggio dei calendari per il ...Alla Patrick Baumann House of Basketball di Mies, in Svizzera, andrà in scena questa mattina alle 11:30 (aggiornamenti in diretta su questa pagina) il sorteggio per la ...