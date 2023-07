(Di mercoledì 5 luglio 2023) La carta solidale 2023 per l'acquisto di beni alimentari debutta a luglio. Si tratta di una misura di sostegno per i cittadini e i nuclei familiari in condizioni di difficoltà economiche che può contare sullo stanziamento da parte del governo di 503di, e prevede il rilascio di una...

serie di bombe d'acqua eforte grandinata ha impegnato per gran parte della notte i vigili del fuoco a Milano e nell'... a Varese oltre 20 voli aerei ina Malpensa (Varese) sono stati ...... in scia alle altre Borse di Eurolandia , dopo dati macroeconomici preoccupanti indalla ... ci saranno le previsioni dello staff, che fino a maggio includevanorecessione entro fine anno. L' ...... i dirigenti nerazzurri hanno messo le mani sul centrocampista del Sassuolo percifra ...aveva già scelto l'Inter e il suo agente Giuseppe Riso ha confermato l'affare che è in dirittura d': "...

In arrivo una lettera dal comune per 1,3 milioni di famiglie italiane: a chi spettano 382,5 euro Today.it

La nuova stagione Sky con progetti, produzioni, storie originali e una grande line up di sport , Sky presenta una stagione televisiva ricchissima di novità e grandi progetti inediti, proprio nell’anno ...Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...