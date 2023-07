Imola Summer Sound per la Romagna | l’evento benefico della scena urban italiana

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Per la prima volta lasi riunisce in un unico grande eventoper la. Sabato 29 luglio i più importanti nomiattuale rap e trap si esibiranno all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di(Bologna) a sostegnopopolazionecolpita dall’alluvione.per lanasce dalla volontà di Sfera Ebbasta, Luchè e Shiva di riunire amici e colleghi in un’unica imperdibile giornata che metta la musica al servizio del prossimo. Il ricavato dalle vendite dei biglietti verrà devoluto alla Agenzia ...

Per la prima volta la scena urban italiana si riunisce in un unico grande evento benefico:SOUND PER LA ROMAGNA! Sabato 29 luglio i più importanti nomi della scena attuale rap e trap si esibiranno all'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di(Bologna) a sostegno della popolazione ...Per la prima volta la scena urban italiana si riunisce in un unico grande evento benefico:Sound per la Romagna. Sabato 29 luglio i più importanti nomi della scena attuale rap e trap si ...Sfera Ebbasta , fenomeno della trap italiana e indiscusso recordman di vendite, salirà sul palco per offrire una performance esplosiva con i suoi successi travolgenti e il suo carisma; Luchè , icona ...

"Imola Summer Sound", i big della scena urban insieme per la Romagna TGCOM

Per la prima volta la scena urban italiana si riunisce in un unico grande evento benefico: Imola Summer Sound per la Romagna. Sabato 29 luglio i più importanti nomi della scena attuale rap e trap si ...Domani sera, per il 150° anniversario della nascita di Rachmaninov, 6 artisti offriranno un omaggio a voce e pianoforte nel cortile di Palazzo Monsignani. Un'occasione per ascoltare la poesia e l'inte ...