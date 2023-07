Ilary Blasi | “mistero Bastian” risolto | spunta il selfie «Più innamorati che mai»

(Di mercoledì 5 luglio 2023)Muller non comparivano più insieme sui social da diverse settimane e i fan della conduttrice romana stavano cominciando a preoccuparsi. L’imprenditore tedesco, infatti, se prima veniva sempre menzionato in foto e video, negli ultimi tempi, sembrava essere sparito. Poco fa, però, l’ex moglie di Francesco Totti ha pubblicato alcune foto e una spicca, certamente, sulle altre: accanto a lei c’è il suo. Le storie Instagram diMuller stanno ancora insieme:. Inoltre, i due sembrano essere molto affiatati ee, in questo momento, si stanno godendo la loro vacanza a Rio de Janeiro, come due veri ...

Il nome di Corinne Cléry è ritornato nuovamente in voga per via della sua partecipazione nell'ultima edizione de ' L'isola dei famosi ', il reality show di Canale 5 condotto da. La sua avventura, nonostante non sia durata molto, è stata comunque importante per rilanciare la sua immagine. Intervistata da ' TAG 24 by Unicusano ', Corinne Cléry ha voluto parlare ...Chanel Totti, "tale madre...": sfregio a lei e a. Insulti osceni per questa foto - GuardaTerremoto Mediaset, il giallo di. Cosa filtra D'Urso racconta quanto fatto per Mediaset negli anni, e degli ascolti tv. 'Ne ho sopportate tante - forse un giorno lo racconterò - ho messo ...

Ilary Blasi, si parla di (presunta) crisi con il fidanzato Bastian e con Mediaset Vanity Fair Italia

Fabrizio Corona, ex re dei paparazzi non molla la presa sul mondo del Gossip. Stando a Open e Mowmaga, infatti, Corona starebbe ...Nelle Storie della conduttrice in vacanza compare anche il fidanzato Bastian Muller c’è! E’ durato un paio di giorni il mistero che avvolgeva il viaggio a Rio de Janeiro della conduttrice televisiva, ...