Ilary Blasi fuori da Mediaset? Arrivano le parole di Pier Silvio Berlusconi!

Mediaset, come cambiano i talk con Berlinguer e Merlino: il retroscenaresta a Mediaset: 'Siamo soddisfatti del prodotto, non c'è una domanda su cosa farà, unica cosa nell'...resta a Mediaset: 'Siamo soddisfatti del prodotto, non c'è una domanda su cosa farà, unica cosa nell'incastro dei palinsesti magari la messa in onda de 'L'isola dei famosi' ...Bocciate Barbara D'Urso e. Raddoppia Temptation Island Bianca Berlinguer, Barbara d'Urso e Myrta Merlino: come cambiano Rai e Mediaset Benvenuta Veronica Gentili Le Iene hanno annunciato ...

Palinsesti Mediaset, stop per Belen Rodriguez e Ilary Blasi in ‘stand-by’ Il Fatto Quotidiano

Sono stati presentati i palinsesti di Mediaset per la stagione 2023/2024: arrivano Myrta Merlino e Bianca Berlinguer, fuori D'Urso, Blasi e Rodriguez.Il futuro di Ilary Blasi sarà ancora legato a Mediaset Ecco cosa ha dichiarato l'amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi.