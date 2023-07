Ilary Blasi fuori da Mediaset? Arriva il colpo di scena | Berlusconi | “Può darsi che…”

Mediaset,e Belen Rodriguez senza programmi. Tra i nomi esclusi dai nuovi palinsesti dell'azienda di Piersilvio Berlusconi ci sono quelli di due conduttrici amatissime dal pubblico:..., in questo momento, sta trascorrendo qualche giorno di vacanza a Rio de Janeiro in Brasile insieme al suo compagno Bastian Muller . Proprio nelle scorse ore, infatti, ha pubblicato una ...Cosa ha detto Ha confermato di aver rinnovato i diritti per la messa in onda del reality show adventure condotto da, anche se non ha fatto mistero che magari potrebbe essere fuori dai ...

Ilary Blasi: svelato il mistero, in Brasile in vacanza c'è anche Bastian Muller Corriere TV

Temptation Island raddoppia la messa in onda. Sono da poco usciti i nuovi palinsesti Mediaset per la stagione televisva 2023 e si scopre che il reality del "viaggio nei sentimenti" ...Piersilvio Berlusconi ha escluso dai nuovi palinsesti Mediaset alcuni grandi nomi: Belen Rodriguez, Ilary Blasi e Barbara D'Urso senza programmi.