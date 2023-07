Il valore dell’impresa e il bisogno di timonieri

...4%, con uncomplessivo di 77,1 miliardi di euro. L'aumento ... Infatti, nel corso del 2022 ha subito un calo'1%. È infine ...diffusione delle tecnologie tra classi dimensionali die ...E cioè la fine di una piccola attività diitaliana per ... Nell'ambito'istruttoria, l'Autorità ha trovato riscontro di ... in 12 anni ha perso oltre un terzo del suo, si è passati da ...... "E' lì che ho davvero guadagnato la medaglia al, più che ... Le guardie'Ovra erano 30 e non riuscivano a trovare mio padre. Ma un'intrepida come quella del convoglio aveva ...