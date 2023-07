Il Tribunale Ue dà ragione alla Spagna contro Puigdemont sulla revoca dell’immunità

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Nel braccio di ferro che oppone il governo spagnolo agli eurodeputati indipendentisti catalani Carlesi Casamajó, Antoni Comín i Oliveres e Clara Ponsatí Obiols per il tentativo di secessione della Catalogna nel 2017, ildell’Ue respinge i ricorsi dei tre parlamentari europeile decisioni del Parlamento Europeo che avevato la loro immunità. Ilha anche respinto, ritenendolo irricevibile, il ricorso die Comínil rifiuto del presidente del Parlamento Europeo di difendere la loro immunità parlamentare. E, a questo punto, può tornarecarica il giudice della Corte Suprema spagnola, Pablo Llarena, per emettere di nuovo un mandato d’arresto europeo, chiedendo la loro consegna in ...

In particolare, nel 2021, quello di unfederale texano che davaa Optis, sebbene riducendo il risarcimento a 300 milioni di dollari. In terra britannica, poi, lo scorso ottobre era ...se questo e' l'inizio abbiamodi essere davvero molto soddisfatti. E stasera, e poi domani ... Registrazione deldi Salerno n° 8/2012 del 29 giugno 2012 La Redazione Contattaci Termini ...Lo ha sancito ildell'Unione europea , respingendo la richiesta dei diretti interessati ... Il Parlamento Ue ha datoa Madrid, sostenendo di non poterli considerare suoi membri "in ...L’AQUILA – “Congrua” la somma di 2,1 miliardi di risarcimento per la revoca in danno dell’autostrada A24-A25 da corrispondere a Strada dei Parchi, come asseverato da “un professionista di elevato stan ...Pagamento da adempiere ma senza un termine: accolto così il ricorso. Celebrato in Cassazione il procedimento a carico di Silvano Ascani, noto imprenditore di origini portorecanatesi che, con la famigl ...