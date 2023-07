Il testamento di Silvio Berlusconi aperto davanti a due testimoni Il notaio Roveda | Non dirò mai niente

TI POTREBBE INTERESSARELeggi anche PierBerlusconi: 'Non entro in politica, ho ancora 54 anni'. L'endorsement a Meloni e la certezza: 'Mediaset non si vende' Ildi Berlusconi 'aperto nelle prossime ore', ...La data è stata fissata, l'appuntamento con il notaio Arrigo Roveda pure. Oggi, 5 luglio, l'intera famiglia diBerlusconi , morto lo scorso 12 giugno, è presente all'apertura del. Tutti convocati nello studio notarile per conoscere le ultime volontà del fondatore di Mediaset, di Forza Italia ...

Il testamento di Berlusconi sarà aperto oggi: convocati i figli. Quello che sappiamo e i nodi da sciogliere Corriere della Sera

Il testo era stato depositato presso lo studio del notaio Arrigo Roveda. Il documento verrà letto ora ai figli del cavaliere ...Conosceranno le ultime volontà del padre scomparso il 12 giugno scorso. È attesa per oggi l’apertura del testamento di Silvio Berlusconi. Ai miei fratelli “voglio un bene… Leggi ...